بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، برقية عزاء ومواساة لأسرة مؤمنة في وفاة والدهم معتوق حامد أحمد مؤمنة، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة، عبر فيها عن تعازيه ومواساته، داعياً الله للفقيد بالرحمة والمغفرة. وعبر أبناء الفقيد باسمهم ونيابة عن أسرة مؤمنة كافة عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على مواساتهم التي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله عز وجل أن يحفظهم وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة.