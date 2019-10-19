إن «المملكة بحلتها الجديدة» التي أعاد تصميم تفاصيلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، الذي فتح المزيد من بوابات تمكين المرأة لدعم المجتمع على كل الأصعدة، لنصل إلى قمم جديدة، بعد قفزات تاريخية وخطوات مباركة تتوافق مع رؤية المملكة 2030. ومن المجالات التي تميزت فيها المرأة السعودية أخيراً الكوتشنج والتدريب في «إدارة العافية الشمولية للمبدعين» والذي تشرفت بإتمام ساعاته التدريبية والإشرافية والحصول علي عضويات احترافية، سيساهم في فرص تنسجم مع التوجهات الحديثة والمبتكرة لتمكين الأفراد والمنظمات والخدمة المجتمعية والتطوعية للعمل على نشر الوعي والثقافة الإبداعية في عجلة الحياة، من عافية العبادة التي تساعدنا على خشوع مجود في مناسكه، والعافية العاطفية والاتصال بمستويات الوعي المشاعري، العافية الاجتماعية التي تمكننا من إقامة علاقات متعافية، والعافية الصحية والنفسية دون أن نتجاهل العافية العملية والمالية التي تساعد على النمو والتطور القيادي والاستثماري.«الكوتش» هو الذي «يوسدك عصاتك السحرية التي تفتح لك بوابة الوعي لأفكارك من خلال حوار ممنهج وإنصات عميق، يتجلى لك هدفك وشغفك لتدرك تمام عافيتك وتوازنك، تنهض من عثراتك سريعاً وتنمو بعد كربك وتزدهر.«الكوتش» هو الذي يأخذك لمناراتك التي تراها في الطرف الآخر من الجزيرة، يجمع شتات الأفكار الفوضوية هو صائد أحلامك وأهدافك، يمكنك من شباك صيدك الثمين..إن إدارة العافية والصحة لها تخصص يدرس في المعاهد والجامعات بدرجات دبلوم وماجستير ودكتوراه.وله مسميات وظيفية منها «مدير إدارة العافية» في كثير من الشركات بالخارج من موظفين وقطاعات حكومية أو تعليمية أو خاصة أو ترفيهية، وتعد من ضمن أهم التخصصات على المستوى المحلي والدولي.وأنا لم أستحدث شيئاً لم يكن موجوداً، بل دمجت تخصص العافية الشمولية الإبداعية وإدارتها والعلاج بالفن الإيجابي تحت مظلة الكوتشنج والتدريب. وجد مفهوم العافية قديماً في الطب الصيني والهندي وفي شريعتنا الإسلامية، بها يتم تعزيز الإمكانات الشخصية والمهنية والدراسية.. أسال الله للوطن وكل من على أرضه تمام العافية والإبداع ورؤية تحمل التألق والإنجاز، والوصول لتمام الهمم والقمم كما يليق بوطننا الحبيب.