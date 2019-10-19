أكد الجزائري مصطفى زغبة حارس نادي الوحدة جاهزيته البدنية والمعنوية لمواجهة الاتحاد دورياً، مشدداً على أهمية الفوز في مباراة الليلة بين الاتحاد والوحدة اليوم السبت في الجولة السابعة من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لافتاً إلى أن تحقيق الانتصار يعتبر حافزاً معنوياً، علاوة على أهميته لمواصلة سلسة الانتصارات في الدوري. وأوضح زغبة في حديثه لـ«عكاظ» أن حضور كارينيو كان إيجابياً على الفريق، وساهم في رفع الروح المعنوية، إضافة إلى قدرته العالية في الجانب الفني، مشيراً إلى أن إدارة نادي الوحدة تملك مشروعاً كبيراً من شأنه صناعة فريق قوي في المستقبل يمكنه المنافسة وتحقيق البطولات، مثنياً في الوقت نفسه على إدارة النادي والجهاز الإداري المشرف على الفريق في توفير الأجواء التي من شأنها مساعدة اللاعب على تقديم أفضل المستويات.وعن أسباب وجود خمسة حراس من الجزائر في الدوري السعودي، أوضح زغبة أن «العدد يعتبر بحد ذاته بمثابة جواب وتأكيد عى العمل المنجز من قبل حراس المرمى الجزائريين في ظل امتلاكهم الموهبة، وهي أساس هذا التوهج في الدوري السعودي والذي يعتبر الأقوى في آسيا بفضل ما يلقاه من دعم من الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل».وشكر زغبة وسائل الإعلام في الجزائر «على دعمهم المعنوي طوال مشواري الكروي ومطالبتهم المتكررة بضمي لصفوف المنتخب الجزائري وإنصافي في كثير من الجوانب بعد فوزي بجائزة أفضل حارس في الدوري الجزائري لعامين متتاليين»، وختم حديثه بالرد على سؤال «عكاظ» عن تمديد عقده بقوله «هذا الملف وكلته بالكامل لوكيل أعمالي للتباحث والتفاوض مع إدارة النادي وكما أعرف أن المفاوضات في مراحلها النهائية وستظهر المستجدات خلال فترة التوقف القادمة».