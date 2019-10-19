تنتظر الجماهير الاتحادية مواصلة الثنائي البرازيلي رومارينهو، والأرجنتيني فيكيو هز الشباك في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ نجح اللاعبان «اللاتينيان» في تسجيل الأهداف في المباريات الماضية، فاللاعب رومارينهو يملك خمسة أهداف، سجلها في فرق الرائد (هدفين)، والهلال، والشباب، والتعاون (هدف واحد)، بينما فيكيو استطاع تسجيل ثلاثة أهداف أمام فرق ضمك، والشباب، والتعاون. وتترقب جماهير العميد المساهمة الفعالة من المحترفين الأجنبيين مع زملائهما في تحقيق الفريق الاتحادي للفوز وحصد النقاط الثلاث في الدوري.