وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقاداً شديداً اليوم (الجمعة) إلى حلف شمال الأطلسي الذي قال إنه عجز عن الرد على ما وصفه بهجوم تركيا «المجنون» في شمال سورية، وقال إن الوقت قد حان لأن تتوقف أوروبا عن التصرف كحليف أصغر عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط. وقال ماكرون للصحفيين عقب قمة للمجلس الأوروبي في بروكسل: «أعتبر ما حدث في الأيام القليلة الأخيرة (في شمال سورية) خطأ جسيما من الغرب وحلف الأطلسي في المنطقة، هذا يضعف قدرتنا على إيجاد شركاء على الأرض يقفون إلى جوارنا ويعتقدون أنهم يحظون بالحماية على الأمد الطويل، ولذلك هذا يثير تساؤلات بشأن طريقة عمل حلف الأطلسي». وقال الرئيس الفرنسي إن الأمر بدا كما لو أن أوروبا حليف أصغر في الشرق الأوسط عندما اكتشف الأوروبيون عبر تويتر أن الولايات المتحدة تسحب قواتها من شمال سورية، وهو ما أجبر فرنسا أيضا على سحب قواتها الخاصة.