قضت محكمة أسترالية (الثلاثاء) الماضي، بإسقاط دعوى قضائية أقامتها سيدة ضد شركة (طيران الإمارات) لتعويضها عما وصفته بالأضرار التي نجمت عن عدم حصولها على الماء الكافي على متن رحلة من ملبورن إلى دبي عام 2015.

وقالت المدعية لينا دي فالكو، إنها طلبت المياه من طاقم الرحلة 4 مرات دون جدوى، وهو ما أصابها بالإغماء أثناء توجهها إلى دورة المياه لتسقط على الأرض وتصيب كاحلها خلال الرحلة التي تستغرق 14 ساعة.

وطالبت المدعية، البالغة من العمر 54 عاماً، (طيران الإمارات) تعويضها عن كسر كاحلها الذي تطلب علاجاً دام لأكثر من شهرين لم تستطع خلالهما ممارسة عملها وحياتها بشكل طبيعي، ما أثر على علاقتها بزوجها، بحسب وصفها للمحكمة.

وقالت (طيران الإمارات) إن الطائرة التي أقلت دي فالكو مزودة بصنبور كبير لاستخدام جميع المسافرين على متن الرحلة.

ووجدت المحكمة شركة الطيران غير مقصرة، ودعت الأطراف المتخاصمة لتقديم طلبات بشأن تحمل تكاليف القضية، وهو ما يعرض دي فالكو لإمكانية دفع مئات آلاف الدولارات الأسترالية، خاصة بعد رفضها -سابقاً- عرض تصالح قدمته الشركة مقابل تعويض خارج المحكمة.