قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الجمعة) إنه جرى استئناف وقف إطلاق النار المعلن لمدة خمسة أيام على الحدود السورية التركية وذلك رغم وقوع قصف وتبادل نيران مدافع رشاشة بالمنطقة في وقت سابق اليوم. وأضاف ترمب للصحفيين «أطلق قناصة بعض النيران هذا الصباح، أُطلقت قذائف مورتر هذا الصباح، تم وقف ذلك سريعاً. وعادوا لوقف القتال بشكل كامل». وأعلنت الولايات المتحدة وتركيا أمس (الخميس) الاتفاق على وقف التوغل العسكري التركي في شمال سورية للسماح لقوات سورية الديمقراطية، التي يقودها الأكراد وتحالفت مع واشنطن لفترة طويلة، للانسحاب من منطقة ستسيطر عليها القوات التركية. من جهته قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن القوات الأمريكية لن تشارك في إقامة «المنطقة الآمنة» بشمال سورية، مضيفا أن الولايات المتحدة «تواصل انسحاباً مدروسا من شمال شرق سورية». وقال الوزير للصحفيين «لن تشارك قوات برية أمريكية في فرض المنطقة الآمنة، لكن سنظل على اتصال مع تركيا وقوات سورية الديمقراطية».