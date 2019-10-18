حولت الأمطار التي هطلت على منطقة نيوم جبالها لشلالات جذابة. وجذبت الأجواء الرائعة، التي شهدتها المنطقة، الأيام الماضية، الأهالي للخروج إلى الصحراء، حيث أجرت الأمطار السيول وكونت الشلالات، كما كونت مياهها المنحدرة من قمم الجبال مياها هادرة اخترقت المدرجات وصخور الجبال لتشكل شلالات رسمت لوحة خلابة.

الأهالي هرعوا خلال الإجازة الأسبوعية للاستمتاع بالأجواء الخلابة بعد كميات الأمطار التي هطلت على المنطقة، فيما استوقفت تلك الشلالات الأهالي للاطلاع والاستمتاع بهذا المشهد والتقاط الصور التذكارية.