أمهل رئيس وزراء لبنان سعد الحريري «شركاءه في الحكومة» 72 ساعة للتوقف عن تعطيل الإصلاحات وإلا فسوف يتبنى نهجاً مختلفاً، لكنه لم يقدم استقالته. وفي حديث عن الاحتجاجات الواسعة التي عمت لبنان، قال الحريري إن لبنان «يمر بظرف عصيب ليس له سابقة في تاريخنا». وأضاف أن أطرافاً أخرى بالحكومة، لم يسمها، عرقلت مراراً جهوده للمضي في إصلاحات. وقد أغلق عشرات الآلاف من المحتجين في أنحاء لبنان الطرق وأشعلوا النار في إطارات اليوم (الجمعة) في ثاني يوم من الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النخبة السياسية التي يقولون إنها خربت الاقتصاد وأوصلته إلى نقطة الانهيار.