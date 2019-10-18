أوضحت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أنها تتلقى نهاية كل موسم قوائم مالية خاصة بنشاط كرة القدم من نادي الهلال وغيره من الأندية المشاركة في الدوري، كمتطلب رئيسي للحصول على رخصة المشاركة في دوري أبطال آسيا.

ورداً على التساؤلات الإعلامية الواردة إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بخصوص ما ذكره الكابتن سامي الجابر رئيس نادي الهلال الأسبق في إحدى تغريداته على «تويتر»، عن رفع قوائم مالية لنادي الهلال إلى الرابطة، أكدت الرابطة أنها تلقت بالفعل القوائم من نادي الهلال، مبينة أن غير ذلك من التقارير ليست من اختصاص الرابطة، ولم يرفع لها شيء بخصوص ما يتم تداوله إعلامياً.

وشددت الرابطة على أنها ليست جهة رقابة أو تدقيق، لكنها على استعداد لفتح أبوابها لأي جهة رقابية مختصة إذا ما أرادت الاطلاع على أي وثائق متوفرة لدينا، وذلك بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة.