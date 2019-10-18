خصصت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان «فندق لانكستر بلازا» الواقع في منطقة الروشة، نقطة تجمع تمهيداً للانتقال إلى مطار بيروت، ومن ثم المغادرة إلى المملكة في أقرب فرصة ممكنة.

ويأتي ذلك حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لدى الجمهورية اللبنانية.

وكانت السفارة قد دعت المواطنين والمقيمين والزائرين، إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن الاضطرابات، وذلك نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية.

وطلبت السفارة من جميع المواطنين المقيمين والزائرين الإسراع في التواصل مع السفارة وتسجيل بياناتهم استعدادا للمغادرة في أقرب فرصة ممكنة.

كما دعت السفارة المواطنين إلى عدم التردد في التواصل معها حال حدوث أي طارئ لا قدر الله، على الأرقام التالية: السفارة في بيروت: (009611762722)، (009611762711)، شؤون السعوديين: (0096176026555)، (0096178803388)، الهاتف الموحد لشؤون السعوديين في الخارج: (00966920033334).