أخلى طيران الأمن اليوم (الجمعة) سعوديَّيْن ووافد عربي إثر عجزهم عن النزول من عقبة جرداء بني علي في محافظة الحجرة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني العقيد جمعان دايس، أن مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقة الباحة تلقى صباح اليوم بلاغا عن احتجاز اثنين من المواطنين ووافد عربي في منطقة جبلية بجرداء بني علي التابع لمركز الحجرة، مؤكداً أنه تم تحريك فرقة من الإنقاذ الجبلي من محافظة المندق، وفرقة إنقاذ جبلي من الحجرة بمشاركة 20 فرداً وضابطين، إضافة إلى فريق السلام السعودي وفريق الحزم التطوعيين.

وأشار إلى أنه تم الوصول إلى المحتجزين ظهرا، وقُدمت لهم المياه والمواد الغذائية والإسعافية اللازمة، مضيفاً أنه تعذر نقلهم لمنطقة آمنة بسبب الوعورة والإرهاق الذي طالهم، ما استدعى الاستعانة بطيران الأمن، وتم نقلهم جميعاً إلى مهبط الطائرة بمحافظة الحجرة، والكشف عليهم من قبل الهلال الأحمر وتسليمهم لجهة الاختصاص وإنهاء إجراءات الحالة.