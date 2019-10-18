التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في هلسنكي اليوم (الجمعة) مسؤولي منظمة مبادرة إدارة الأزمات الفنلندية.

وقدم الربيعة خلال اللقاء لمحة عن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز، التي وصلت حتى الآن إلى 1062 مشروعاً في 45 دولة، مبيناً أن المركز ينفذ العديد من البرامج والمشاريع النوعية، مثل برنامج إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين، الذي تلقى المركز من خلاله التقدير والثناء من جهات وشخصيات عديدة أبرزهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وأعرب الجانب الفنلندي عن تقديره الكبير للعمل الإنساني السعودي الذي تمكن من تقليل معاناة الإنسان في العديد من الدول المحتاجة وخصوصاً في اليمن، منوهاً بالصراحة والشفافية والحياد الذي يتسم به عمل المركز، وأهمية دور المملكة في تكريس العمل الإنساني في أنحاء العالم.

وناقش الجانبان السبل الكفيلة بدعم العمل الإنساني في العالم وإيجاد سبل للتعاون بهذا الخصوص.