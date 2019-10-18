دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أمس (الخميس) الحملة التوعوية عن سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر، تحت شعار «لا تنتظري الأعراض.. افحصي الآن».

ونظمت الحملة التوعوية إدارة الصحة العامة ممثلة بالبرنامج الوطني للكشف المبكر لسرطان الثدي بصحة مكة، بالتعاون مع إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بصحة مكة.

وتضمنت الحملة إقامة معرض توعوي للسيدات والعائلات في أحد المولات بمكة لمدة يومين من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً.

واحتوى المعرض على مشاركة لركن قصة شفاء، وهو ركن مُخصص للعديد من المتعافيات من مرض سرطان الثدي، وذلك بهدف شرح تجاربهن مع المرض ونجاحهن في التغلب عليه، إضافة إلى سرد تجارب رائعة، وبطولات حقيقية، وقصص عن مراحل العلاج حتى الشفاء.

وأوضح الدكتور وائل بن مطير أن الحملة تأتي تفاعلاً مع اليوم العالمي لسرطان الثدي الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام؛ لتعزيز دور التوعية والتثقيف من خلال استهداف سيدات وأفراد المجتمع بالعاصمة المقدسة، للتوعية والتثقيف بأهمية الكشف المبكر للأورام السرطانية، والاستفادة من البرامج والفعاليات لما تحتويه من معلومات وإرشادات توعوية طبية مجانية.

يذكر أن المعرض الصحي شهد مشاركة العديد من مستشفيات مكة المكرمة.