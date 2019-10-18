أنهت مؤسسة «عكاظ» للصحافة والنشر، تدريب 25 طالباً وطالبة من الجامعات السعودية في مقر الصحيفة، يمثلون المجموعة الأولى من إجمالي 100 طالب وطالبة سيتم تدريبهم في عدة مجالات صحفية وإعلامية.

وحظيت الدورات التدريبية بإشراف مباشر من رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» الزميل جميل الذيابي، فيما اشتملت الدورات على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية على العمل الإعلامي في مختلف التخصصات الصحفية.

وشهدت الدورات التدريبية تقديم الطلاب والطالبات مشاريع إتمام الدورات المختلفة، تضمنت أعمالاً ميدانية مميزة، وتقارير صحفية مقرونة بالفيديو، فيما كرم رئيس التحرير الطلاب والطالبات المتدربين في نهاية الدورة وسلمهم شهادات إتمامها، في حين سيتم استكمال الخطة التدريبية لبقية المتدربين المستهدفين خلال الفترة القادمة.

يذكر أن هذه الدورات التدريبية تأتي في سياق الخطة التطويرية الشاملة لصحيفة «عكاظ» ضمن إستراتيجيتها لتمكين الكوادر السعودية المميزة وتأهيلها، لتدريب أكثر من 100 شاب وشابة، عبر دورات متخصصة في مجالات الإعلام ووسائله المتعددة، تكفل بها شخصياً رئيس مجلس إدارة مؤسسة «عكاظ» للصحافة والنشر عبدالله صالح كامل، مبادرةً منه في دعم الشباب السعودي وتعزيزاً لتمكينهم في الصحيفة وإحلالهم في الوظائف التي يشغلها غير السعوديين.

ويقوم على تنفيذ هذه الدورات نخبة من الخبراء العالميين والسعوديين في كبرى المعاهد العالمية داخل المملكة وخارجها، تستهدف تعزيز إمكانات طلاب وطالبات الجامعات وتدريبهم على أحدث الوسائل الإعلامية العصرية ومواكبة المرحلة لمجابهة الظروف غير المواتية والتحديات.