كشف الرئيس التنفيذي لإحدى شركات خدمات المعتمرين محمد بن بادي، تفهم وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن لمعاناة قطاع العمرة، وما يعترضه من معوقات تهدد بخسائر كبيرة للشركات.

وأكد وزير الحج والعمرة في لقائه بعدد من أصحاب المؤسسات صدور حزمة من القرارات تصب في مصلحة القطاع، مثمنين تفهم وزير الحج والعمرة، إذ إن الترحيب والتشجيع لقطاع العمرة ومساندة القطاع تنم عن حرصه على هذا القطاع ودوره الذي يقوم به في خدمة المعتمرين، ما يجعل المسؤولية كبيرة على شركات قطاع العمرة نحو المزيد من تطوير وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بما يصب في مصلحة المعتمر والزائر تنفيذا لما تصبو إليه قيادتنا الحكيمة، وتحقيق أهداف رؤية 2030 للوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030.

وأشار بن بادي إلى أن قطاع العمرة على قدر عالٍ من المسؤولية في التطوير من أجل المعتمر والزائر.