نسبت صحيفة سبايس ديلي الأسترالية أمس إلى رئيس صندوق الاستثمار المباشر (السيادي) الروسي كيريل ديمترييف قوله إن التعاون بين روسيا والسعودية في مجال أبحاث الفضاء قد يؤدي إلى مشروع مثير لإطلاق قمر اصطناعي إلى مداره في الفضاء من الأراضي السعودية. وكان ديمترييف أعلن أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرياض الإثنين الماضي أن التعاون الفضائي بين البلدين سيشهد إرسال رائد فضاء سعودي إلى الفضاء. وأضاف أن موسكو تدرس أيضاً استخدام الأراضي السعودية لاستضافة محطة ضوئية لنظام وإنذار آلي للإشعار بالأخطار المحتملة في الفضاء القريب من كوكب الأرض. ويعد الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة من أهم المجالات التي أقر البلدان تعاوناً مشتركاً بشأنهما. وتقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا باستكشاف الفضاء الخارجي بالتعاون مع روسيا.