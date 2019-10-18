أخلت لجنة المباني الآيلة للسقوط في المدينة المنورة أمس (الخميس)، مستشفى الأنصار من المرضى والمراجعين والموظفين من أطباء وإداريين، بعد أن وقفت اللجنة على حالة المبنى ورأت ضرورة إخلائه، إثر ملاحظة العديد من التصدعات فيه.ووفقاً لمصادر «عكاظ» فإن اللجنة زارت المستشفى مرات عدة خلال الفترة الماضية لقياس حالته، ومدى خطورته ورصدت بعض التشققات والتصدعات فيه. وأضافت المصادر أن اللجنة وقفت أمس على المبنى وأقرت ضرورة الإخلاء لعدم صلاحيته للعمل، وما قد يشكله من خطورة على المرضى والمراجعين والعاملين فيه، لافته إلى أن التصدعات بدأت في جسور الجزء الجانبي من المستشفى، وأن الجزء الذي شهد التصدعات يشمل مكاتب شؤون الموظفين والطب المنزلي وثلاجة الموتى، لذلك صدرت توجيهات مدير صحة المدينة أمس بتوزيع المرضى على مستشفيات المنطقة.