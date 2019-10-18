تقررت عودة المدافع المغربي مروان داكوستا المحترف في صفوف الفريق الاتحادي للملاعب بدءا من مباراة العميد أمام أبها (الأحد) 27 أكتوبر الجاري، على استاد الجوهرة بجدة، التي ستسبق مواجهة الديربي أمام الأهلي المقرر موعدها (الخميس) 31 من الشهر ذاته. وتأتي المباراتان ضمن مباريات الجولتين الثامنة والتاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وسيغيب داكوستا عن الفريق الاتحادي في اللقاءين القادمين، الأول أمام الوحدة غدا (السبت) على ملعب الشرائع بمكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين، والثاني أمام الوصل الإماراتي (الأربعاء) القادم على ملعب زعبيل، ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.من جهة أخرى، أجرى مدرب الفريق الكروي سييرا مناورة كروية أمس بمشاركة اللاعبين الدوليين عقب فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي في مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023، إذ ركز المدرب سييرا على الأسلوب الفني الذي سينتهجه في مواجهة فريق الوحدة في الدوري، واستقر على العناصر الأساسية التي سيشارك بها في مواجهة الوحدة. وسيدخل اللاعبون معسكرا في أحد الفنادق عقب نهاية التدريب على أن تتجه البعثة لمكة المكرمة عصر اليوم استعدادا لخوض مباراة الوحدة في الدوري.