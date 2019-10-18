التقى مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل أمس (الخميس) في مكتبه، القنصل العام البريطاني سيف أوشر والوفد المرافق له.وقدم الدكتور بافيل للوفد الزائر نبذة عن الجامعة، وجهودها في المسارات العلمية والبحثية عبر فروعها ومساراتها المختلفة، مثمناً زيارة الوفد الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع الجامعات البريطانية، متناولاً الدور الذي تقدمه الجامعة تجاه تقديم المنح العلمية لنحو 40 جنسية حول العالم، يتلقون تعليمهم في اللغة العربية والعلوم الشرعية، مؤكداً أنه من بين هذه الوفود العلمية الطلبة البريطانيين، وجميعهم يجدون كامل الرعاية والاهتمام لمواصلة دراستهم، وأعرب القنصل البريطاني عن تقديره لحسن الاستقبال والحفاوة، مؤكداً ضرورة استمرار التعاون، متمنياً أن يزداد هذا التعاون والتنسيق بين الجامعة والقنصلية البريطانية.