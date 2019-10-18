دشن مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، أمس (الخميس) في مكتبه بالمحافظة، الحملة الإقليمية للبرنامج الوطني للكشف عن سرطان الثدي تحت شعار «لا تنتظري الأعراض افحصي الآن»، وفعالية المشي تحت عنوان «جدة كذا.. مشي وبحر»، برعاية محافظ جدة، وحضور مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة بالنيابة الدكتور محمود العلي.وأشاد الأمير سعود بن جلوي بمثل هذه البرامج والمبادرات التي ينعكس أثرها بشكل إيجابي على الفرد والمجتمع، مؤكداً دعم المحافظة لها، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.