نظمت أمانة محافظة جدة، أمس (الخميس) في مقرها، فعالية توعوية بعنوان «يوم الإبصار العالمي»، استهدفت جميع مراجعي ومنسوبي الأمانة. وسلطت المبادرة الضوء على أهمية المحافظة والاهتمام بالعين، والوقاية السليمة من أمراض العيون، من خلال إقامة عِدة أركان توعوية تمثلت في فحص النظر، والتثقيف الصحي، وركن العصا البيضاء. يُذكر أن منظمة الصحة العالمية بدأت بالاحتفال بهذا اليوم منذ 1998، للتوعية بأهمية نعمة البصر، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، والوقاية من الإصابات التي قد تصيب العين.