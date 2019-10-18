نظم مركز التأهيل الشامل بجدة التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية.وتهدف هذه الفعاليات إلى رفع الوعي بمشاكل الصحة النفسية، وحمايتها عن طريق الحد من عوامل الخطر المرتبطة بالعمل، وكذلك التركيز على الاكتئاب في مكان العمل وتأثيره في الإنتاجية، والاكتشاف المبكر لمحاولات الانتحار، بالإضافة إلى تنفيذ إستراتيجيات لتعزيز الصحة الوقائية والوقاية منها، وتعزيز نظم المعلومات والأدلة والبحوث المتعلقة بالصحة النفسية، وتحريك وتفعيل الجهود لدعم الصحة النفسية.وشارك في هذه الفعاليات عدد من الجهات الحكومية التابعة لوزارة الصحة. وعدد من الجمعيات التي تهدف للوعي والتثقيف.