احتفت جمعية الشيخوخة بمنطقة مكة المكرمة بمقرها في جدة بـ«اليوم العالمي للمسن»، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي، ورئيس مجلس إدارة جمعية أحمد العبيكان.واستعرض العبيكان في كلمته خلال الحفل، الإنجازات التي قدّمتها الجمعية وما شهدته من تطورات للجمعية في خدمة كبار السن، ومشاركتها في البرامج والفعاليات الخاصة بالجمعيات الخيرية وتسهيل الإجراءات التي تسهم في الارتقاء بالهدف المنشود.وكرّم العبيكان، آل طاوي نظير ما قدمه من جهود كبيرة لخدمة المسنين، كما تم تكريم إدارة التنمية بوزارة العمل بجدة، ومشرف الجمعيات الخيرية بمركز التنمية المجتمعية، وعدد من الجهات المشاركة من الجمعيات والمؤسسات الخيرية ووسائل الإعلام.