تظاهر مئات من اللبنانيين الغاضبين مساء اليوم (الخميس) بعد إقرار الحكومة ضرائب جديدة، آخرها رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، رغم إعلان وزير الاتصالات إلغاء الرسوم على المكالمات عبر تطبيق واتساب والتي وافق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق. وتصاعدت نقمة الشارع في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة إزاء توجه الحكومة لفرض ضرائب أخرى بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة إقتصادية خانقة، واحتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي انخفضت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وفرض المصارف عمولة على السحب بالدولار الذي شح في السوق.