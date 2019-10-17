أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، أنه سيتم التحقيق في واقعة منع مواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة في مسيرة تدشين موسم الرياض «البوليفارد».جاء ذلك بعد مقطع فيديو نشرته المواطنة، ذكرت خلاله أنها توجهت للمشاركة في المسيرة بعد تأكيدات عن تهيئة الموقع لذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنها فوجئت بمنعها من قبل أحد رجال الأمن الذي أعطاها مخالفة وطلب منها التوجه إلى مواقف السيارات وترك سيارتها هناك واستخدام «الباص».وفي رد فعل سريع، قال المستشار تركي آل الشيخ عبر «تويتر»، تعليقاً على مقطع الفيديو: «الآن حالاً أريد منك اسم الموظف، وستتم محاسبته والتحقيق في الموضوع». وأضاف: «أختي الكريمة، أرجو أن تُراعي أن المكان استيعابه 60 ألفاً، والحضور فاق الـ400 ألف»؛ مشدداً على أن هذا ليس عذراً وأنه ستتم مجازاة المتسبب.