دشن المشرف العام على صندوق التنمية العقارية المُكلف منصور بن ماضي معرض البنك الأهلي للتمويل العقاري 2019 اليوم (الخميس)، والذي يقام حالياً في مجمع «رد سي مول» بمدينة جدة ويستمر لغاية 19 أكتوبر الجاري، كما شهد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية المُكلف إجراءات تنفيذ أول عملية بيع فورية بالمعرض، بحضور رئيس منتجات الأفراد بالبنك الأهلي ريس بن محفوظ ورئيس مصرفية الفروع بالبنك الأهلي سعود باجبير ومدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة مكة المكرمة نضال عالم. ويشارك في المعرض العديد من كبريات الشركات والمطوّرين العقاريين في المملكة لتقديم «منتج وحدة تحت الإنشاء» بعروض خاصة والحصول على الموافقة والتنفيذ الفوري أثناء التواجد في المعرض، ودعا البنك عملاءه وأفراد المجتمع الباحثين عن فرص لامتلاك وحدة سكنية تحت الإنشاء سواء فيلا أو شقة سكنية لزيارة المعرض للمساهمة في خدمتهم بأفضل وأسرع نُظم التمويل والسداد. وجاء تنظيم البنك الأهلي لـ «معرض الأهلي للتمويل العقاري 2019» تأكيداً على استمرار دعمه للقطاع العقاري في المملكة وحرصه على القيام بدور فاعل في تمويل احتياجات المواطنين السكنية والعقارية المتنوعة، وذلك يأتي في ظل استمرار النمو الاقتصادي وتتابع خطط التنمية في المملكة، حيث شهدت محفظة تمويل قطاع الإسكان والتمويل العقاري بالبنك بنهاية الربع الثالث للعام الحالي نموا بنسبة 41.6%، بقيمة تمويل تتجاوز 31.5 مليار ريال من خلال تقديم تمويل عقاري لأكثر من 42 ألف أسرة بمختلف مناطق المملكة، بما يتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم على السداد. البنك الأهلي وجّه الدعوة للجميع خلال فترة إقامة المعرض من الساعة 11:00 صباحاً حتى 11:00 ليلاً، ما عدا يوم الجمعة فيبدأ المعرض من الساعة 3:00 عصراً، كما حرص البنك الأهلي على توفير البيئة التسويقية والاستثمارية المناسبة للمعرض لجعله الحدث الأكثر استقطاباً للمشاريع العقارية والإسكانية، وللراغبين بالشراء بالإضافة إلى مستفيدي وزارة الإسكان في إيجاد ما يناسبهم من منتج وحدة تحت الانشاء والبدء في إجراءات التنفيذ تحت سقفٍ واحد. ويأتي التمويل البنكي مسانداً لحركة نمو قطاع الإسكان، مما ينعكس على نمو محافظ البنوك التمويلية وفي مقدمتها البنك الأهلي الذي يستحوذ على حصة كبيرة من التمويل العقاري بالقطاع المصرفي، كما أن البنك قام بتمويل 15.8 ألف أسرة بنهاية سبتمبر 2019م ضمن برامج ومبادرات وزارة الإسكان و صندوق التنمية العقارية. ويتيح المعرض الفرصة للتعرف على عروضه الخاصة ضمن برامج الأهلي للتمويل العقاري والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تقدم حلولاً تمويلية إسلامية مميّزة بوجود مختصّين ذوي خبرة وثقة تناسب كافة شرائح عملائه. كما يوفر البنك للعميل تأمين تكافلي على الحياة مما يعني أن البنك يعفى الورثة في حالة وفاة للعميل (لا سمح الله) أو في حالة العجز التام الدائم، و تأمين تكافلي على العقار والذي يغطي التلف والأضرار التي قد تلحق بالعقار. ومن مميزات المنتج بأنه يتيح للعميل الحصول على مبلغ تمويل عقاري يصل إلى 4 مليون ريال ومدة سداد تصل إلى 30 سنة بمعدل هامش ربح سنوي تنافسي ثابت طوال مدة السداد. بالإضافة إلى ذلك، فإن عمر العميل المقبول يصل إلى 20 سنة بحد أدنى و70 سنة كحد أقصى، وأدنى راتب شهري مطلوب للتأهيل هو 3,000 ريال. يذكر أن البنك الأهلي حصل أخيراً على جائزتين كأفضل «تمويل عقاري للأفراد بالمملكة للعام 2018» خلال «ريستاتكس 2019» وأفضل «ممول عقاري بالمملكة» خلال «سكني إكسبو 2019»، وذلك تقديراً لدور البنك الريادي ضمن قطاع التمويل العقاري ودعمه لتنمية قطاع الإسكان، وقدرته على تقديم حلول وخيارات تمويلية متعددة لمواكبة تطورات سوق التمويل العقاري.