قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي اليوم (الخميس) إن واشنطن لن تفرض عقوبات جديدة على تركيا بمجرد وقف إطلاق النار في شمال سورية، وإنها ستسحب العقوبات الحالية بعد تنفيذ الاتفاق بين البلدين. وأوضح بنس عقب محادثات في أنقرة : «بتنفيذ (وقف إطلاق النار) لن تفرض الولايات المتحدة عقوبات أخرى على تركيا. الرئيس قرر سحب العقوبات الاقتصادية» بمجرد اتمام العملية. وقد أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو، اليوم، تعليق العملية العسكرية في شمال شرق سورية في انتظار انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة. وقال اوغلو للصحافيين: «نحن نعلق العملية ولا نوقفها»، مضيفاً «سنوقف العملية فقط حين ينسحب (المقاتلون الأكراد) بشكل تام من المنطقة».