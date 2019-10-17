يتدرب أفراد القوات المسلحة التابعة لـ6 دول أعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، على خوض قتال الشوارع في المدينة وفرض حصار على التشكيلات الإرهابية المُسلَّحة، وذلك في إطار تدريبات «التعاون ـ 2019» التي أجرتها قوات الرد السريع التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في ميدان «مولينو» الواقع في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية.واستخدم العسكريون البيلاروس والأرمن والقرغيز كتائبهم لتحرير مدينة افتراضية، وتحرير سكانها من الإرهابيين، ثم دخلت المدينة قوات الشرطة والطوارئ المُشاركة في التدريبات.أما احتياطيات الإرهابيين التي تقدمت لمساعدة قواتهم الرئيسية، فتم عزلها بنيران دبابات المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي بدعم من قوات المظليين.ووجهت طواقم مروحيات «كا ـ 52» وقاذفات «سو-34» وقواذف اللهب من طراز «شميل»، ضربات صاروخية إلى مُدرعات الإرهابيين المُتقدمة.يُذكر أن تدريبات «التعاون ـ 2019» يُشارك فيها نحو 3 آلاف عسكري، و300 قطعة للمُعدات الحربية من أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وروسيا وقرغيزستان وطاجكستان، فضلاً عن قوات المظليين والقوات الخاصة وطائرات النقل.