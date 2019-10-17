قدم مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل خلال لقائه بمكتبه اليوم (الخميس) القنصل العام البريطاني السيد سيف أوشر والوفد المرافق له، نبذة عن الجامعة وجهودها في المسارات العلمية والبحثية عبر فروعها ومساراتها المختلفة.

وثمن الدكتور بافيل زيارة الوفد الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع الجامعات البريطانية، متناولاً الدور الذي تقدمه الجامعة تجاه تقديم المنح العلمية لنحو 40 جنسية حول العالم، يتلقون تعليمهم في اللغة العربية والعلوم الشرعية، مؤكداً أنه من بين هذه الوفود العلمية الطلبة البريطانيون، وجميعهم يجدون كامل الرعاية والاهتمام لمواصلة دراستهم، مرحبا بالتعاون مع الجامعات البريطانية في عدد من المجالات التعليمية والبحثية خصوصاً في جوانب الابتكار والابداع.

من جهته، أعرب القنصل البريطاني عن تقديره لحسن الاستقبال والحفاوة، مؤكداً ضرورة استمرار التعاون وتعزيزه بين جامعة أم القرى والجامعات البريطانية في المجالات الثقافية والعلمية والبحثية، وكذلك التعاون والمشاركة في الأنشطة ذات الاهتمام المشترك، منوهاً بأهمية الدور الكبير الذي تلعبه الجامعات السعودية، لاسيما جامعة أم القرى، لما تقدمه من علوم في مختلف الجوانب والمجالات، متمنياً أن يزداد هذا التعاون والتنسيق بين الجامعة والقنصلية البريطانية.



وفي ختام الزيارة قدم مدير الجامعة هدايا تذكارية للقنصل البريطاني والوفد المرافق له.