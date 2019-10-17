استعادت بلدية محافظة محايل عسير ما يزيد على 250 ألف متر مربع من الأراضي التي تم التعدي عليها من قبل مخالفين، بالتعاون مع لجنة التعديات بالمحافظة، وتمت أعمال الإزالة في عدة مواقع مختلفة منها ظهرة الحيران وشرق وذان ومخطط 78.

وأوضح رئيس بلدية محايل سعيد بن علي جابر آل مصمع، أن البلدية قامت على الفور بتبتير المواقع كاملة للحفاظ عليها، مشدداً على أن البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق كل من يحاول التعدي على الأراضي الحكومية، والمخططات العامة، داعياً المواطنين إلى التعاون والحفاظ على ممتلكات الدولة والإبلاغ عن أي مخالفة بالاتصال على الرقم الموحد لبلاغات البلدية (940).

ولفت آل مصمع إلى أن هذه التوجيهات تأتي ضمن جهود البلدية، في تكثيف الجولات الرقابية على الأراضي الحكومية للحفاظ عليها، والاستفادة منها في توزيع التنمية بالمحافظة، وإيجاد المخططات السكنية والتنموية التي تعود بالنفع على المواطن والمكان.