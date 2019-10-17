كشف رئيس المؤتمر العربي السادس للروبوت والذكاء الاصطناعي الدكتور جار الله الغامدي، استضافة المؤتمر لـ5 متحدثين رئيسيين يتناولون في المؤتمر 7 محاور علمية في الروبوت، وذلك في المؤتمر الذي تنظمه إحدى المدارس الأهلية في محافظة الطائف لأول مرة في المملكة بالتعاون مع الجمعية العربية للروبوت خلال الفترة من 20- 1441/2/22 الموافق 19 - 2019/10/21.

وأوضح الغامدي لـ«عكاظ»، أن المتحدثين الـ5 في المؤتمر العربي السادس للروبوت والذكاء الاصطناعي، من المتخصصين في الروبوت، هم الأستاذ الدكتور آسان مثليف من الجامعة الإسلامية بماليزيا، والأستاذ الدكتور أيمن عبدالحميد النجار من جامعة الطائف، والأستاذ الدكتور حمادي نايت شريف من جامعة بورنموث في المملكة المتحدة، والدكتور إيهاب السيد من جامعة طيبة، والدكتور فهد البلوي من جامعة الطائف.

وأضاف أن محاور المؤتمر ستكون في الاتجاهات الحديثة في تعليم الروبوتات، وتوظيف الروبوتات التعليمية في المدارس والجامعات، وتطبيقات الروبوتات في الزراعة والبيئة والمواصلات، وأيضاً في الروبوتات الدقيقة والمركبات والطائرات المسيّرة، وتطبيقات الروبوتات في الطب، والبحوث والتطوير في أنظمة الروبوتات والنمذجة في التصاميم والنماذج الافتراضية والنمذجة والمحاكاة للمنظومات، وتشخيص الأعطال باستخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وأكد الغامدي، أن المؤتمر يهدف إلى نشر ثقافة وعلوم وتكنولوجيا الروبوت في المجتمعات العربية، وعقد وتنظيم المسابقات والأنشطة والفعاليات في مجال الربوت، ودعم العلاقات العلمية بين أعضاء الجمعية وتشجيع تبادل الدراسات والبحوث، والاتصال بالمنظمات والهيئات العربية والعالمية من أجل التعاون وتبادل الخبرات واللقاءات، وتنظيم الدراسات والدورات التدريبية وإقامة لقاءات علمية ومؤتمرات متخصصة، والتعاون المهني مع المؤسسات العربية ذات العلاقات والاهتمام المشترك في مجال روبوت والذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات ‏الشباب العربي في علوم الروبوت والذكاء الاصطناعي، وإبراز الجمعية مؤسسة استشارية متخصصة وتقديمها بيت خبرة في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي، كما تساهم في تشجيع المؤسسات ذات العلاقات في الدول العربية على تبني مبادرات علاقة، وتقديم خدمات تتقدّم في هذا المجال.