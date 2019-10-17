وثقت كاميرا مثبتة في سيارة شرطة، لحظات درامية نجح خلالها رجل أمن في إنقاذ سائق فقد الوعي في اللحظة الأخيرة، بعد أن علقت مركبته على القضبان قبيل قدوم قطار سريع.

وبحسب الفيديو الذي بثته «رويترز»، فقد وقع الحادث في ولاية يوتا الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح أمس (الأربعاء).

وقال الشرطي روبن كوريا، إنه كان يعمل في محطة قريبة عندما تلقى بلاغا بشأن وجود سيارة مشتعلة الأضواء ومتوقفة فوق قضبان السكة الحديد.

ويظهر الشريط سيارة شرطة تسير في طريق يجاور سكة الحديد، قبل أن تتوقف لتفقد مركبة عالقة فوق القضبان، وترجل الشرطي من سيارته واتجه للمركبة العالقة، حيث لاحظ وجود سائق فاقد الوعي، فهرع إلى سحبه خارج السيارة قبل لحظات من اقتراب قطار سريع «دهس» المركبة التي اعترضت طريقه.

ووصفت الشرطة الأمريكية الحادثة بـ«الدراماتيكية»، وأشارت إلى أن السائق كان يعاني حالة طبية غير معروفة، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.