كشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ازدياد عدد الوفيات بعد زراعة حشوات مزودة بقشرة خارجية خشنة «textured breast implants»، حيث أعلنت شركة «أليرجن» المصنعة لها أنها توقفت في يوليو الماضي عن إصدار وبيع حشوات لزراعة الثدي، بعد اكتشاف بيانات عن ازدياد عدد الوفيات بعد العملية إثر الإصابة بسرطان نادر.

وبحسب موقع «سبوتنيك»، نشرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بيانات تكشف ازديادا حادا لحالات الإصابة بورم الخلايا الكبيرة المتحولة الليمفاوي، وهو سرطان يصيب جهاز المناعة، المرتبطة بزراعة حشوات مزودة بقشرة خارجية خشنة.

وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن خطر الإصابة بهذا المرض بعد استخدام منتجات «أليرجن» أكبر بـ6 أضعاف من آثار أنواع أخرى من حشوات زرع الثدي، وتم سحب المنتجات من السوق الأوروبية منذ مايو، وقد دخل هذا النوع من الحشوات إلى السوق في الثمانينات من القرن الماضي، وهو قليل الاستخدام في الولايات المتحدة.

وتشكل الحشوات الخشنة وسطا مناسبا لتكاثر البكتريا على خلاف الحشوات الملساء، كما أن من أعراض الحشو الخشن بعد العملية هو التقلص الدائم للعضلات.



ولا يعلم العلماء سبب ارتباط هذا النوع من الحشو بالإصابة بالسرطان النادر، وأضافت إدارة الغذاء والدواء، أن بياناتها عن الوفيات والإصابات قدمت من تقارير الأجهزة الطبية.