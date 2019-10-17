شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مراسم توقيع 3 اتفاقيات بين جامعة الملك عبدالعزيز وعِدّة جهات هي إدارتي العلاقات العامة والإعلام، والتخطيط والتطوير بالإمارة، وشرطة المنطقة.

وترمي الاتفاقية الأولى التي وقعها من الجانبين المستشار والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإمارة سلطان الدوسري، والمشرف العام على مرصد جامعة الملك عبدالعزيز لدراسات الشبكات العنكبوتية الدكتور نايف الجهني، إلى تعزيز التعاون في جوانب الإعلام الجديد وتبادل الخبرات بين الطرفين، مع الأخذ في الاعتبار التوسع في الجوانب التدريبية بما يحقق الفائدة للجانبين.

وبحسب الاتفاقية الثانية التي وقعها المشرف العام على إدارة التطوير الإداري بجامعة المؤسس الدكتور أحمد نور، مدير عام التخطيط والتطوير بالإمارة مصلح البقمي، فقد اتفق الطرفان على تقديم دورات تدريبية في الجوانب الإدارية والفنية هدفها تطوير مهارات موظفي الإمارة والمحافظات التابعة لها وصولاً لتطوير الأداء الوظيفي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة العمل المُقدّم.





وتنص الاتفاقية الثالثة التي وقعها عن جامعة المؤسس المشرف العام على إدارة التطوير الإداري بجامعة المؤسس الدكتور أحمد نور ومدير التدريب بشرطة المنطقة المقدم سامي الخديدي، على أن تتولى شرطة المنطقة تدريب منسوبي الأمن بالجامعة على آليات الضبط الميداني والرقابة وإدارة الأزمات الأمنية، إضافة إلى تطوير المهارات السلوكية لموظفي الأمن بالجامعة، وتطوير مهارات فن التعامل مع المراجعين والزوار، أيضاً الاستفادة من خبرات وتجارب إدارة التطوير الإداري بجامعة الملك عبدالعزيز في تدريب منسوبي شرطة المنطقة على تطوير مهاراتهم وقدراتهم الإدارية والقيادية والتنسيق المشترك في القضايا المشتركة والمتعلقة بمبادرات رؤية المملكة 2030.