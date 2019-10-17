نوه وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود بتأسيس «المتحف السعودي للفن المعاصر»، بالتعاون بين هيئة تطوير بوابة الدرعية، ووزارة الثقافة.

وقال الأمير بدر بن فرحان عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الخميس): «تأسيس «المتحف السعودي للفن المعاصر» بالتعاون بين هيئة تطوير بوابة الدرعية ووزارة الثقافة خطوة لتعزيز الفن الوطني ليصبح المتحف مركزاً للهوية البصرية المعاصرة السعودية، ومنصةً لترويج أفضل القطع الفنية المعاصرة».

وتعمل هيئة تطوير بوابة الدرعية ووزارة الثقافة على تأسيس المتحف السعودي للفن المعاصر في حي البجيري بالرياض، وذلك في سياق تطوير الدرعية مركزا ثقافيا وترفيهيا وسياحيا، وجعلها وجهةً مفتوحة للعالم، غنية بالاكتشاف، وتشجع التعبير الفني الخلاّق.

وكانت وزارة الثقافة قد وقّعت مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير بوابة الدرعية للتعاون في تنفيذ مشروع المتحف الذي سيتم تصميمه وفق مفهوم إبداعي حديث متأثر بالطراز المعماري المحلي التقليدي.

ويأتي المتحف ضمن مشاريع هيئة تطوير بوابة الدرعية (DGDA) التي أنشئت في يوليو 2017 من أجل المحافظة على تاريخ الدرعية وتطويرها لتصبح واحدة من المواقع التاريخية الجاذبة على مستوى العالم، ويلعب الترويج للثقافة دوراً مهماً لتحقيق هذا الهدف.

ويهدف المتحف السعودي للفن المعاصر لتحقيق أدوار مهمة في المشهد الثقافي السعودي من أهمها تعزيز وتشجيع الفن الوطني ليصبح المتحف مركزاً للهوية البصرية السعودية، ومنصةً لترويج أفضل القطع الفنية المعاصرة، إلى جانب كونه حاضنة للأصوات التعبيرية الجديدة في المملكة.