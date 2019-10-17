تُوفر منصة «مدرسة» Madrasa التعليمية الإلكترونية المفتوحة محتوى تعليميا مميزا باللغة العربية في كافة مواد العلوم والرياضيات، لأكثر من 50 مليون طالب عربي أينما كانوا.

وأُطلقت منصة مدرسة خلال شهر أكتوبر 2018 كإحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بهدف توفير تعليم بجودة عالمية لكل طفل عربي، حيث تسعى المنصة إلى الارتقاء بآليات التعليم في وطننا العربي باستخدام التكنولوجيا.

وخلال عام واحد، سجلت المنصة أكثر من 45 مليون زيارة لموقعها، واشترك بها أكثر من مليوني مشترك، فيما شهدت مسابقاتها الإلكترونية اليومية بعنوان (1000X1000) أكثر من 4 ملايين مشاركة.

وبحسب موقع «العربية نت»، فإن المنصة تضم ما يصل إلى 5000 فيديو تعليمي، تشمل مواد: الفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والرياضيات، والعلوم العامة، لتغطّي مختلف المناهج الدراسية، من رياض الأطفال وحتى الصفّ الثاني عشر.

وإلى جانب الفيديوهات التعليمية، تضم المنصة تمرينات وتطبيقات في مختلف المواد العلمية بما يُثري العملية التعليمية في إطار تكاملي.

وأُنتجت هذه الفيديوهات التعليمية بالاستناد إلى أحدث مناهج التعليم العالمية، ضمن خطة تعريب مدروسة تمّت فيها مراعاة حاجات الطلبة التعليمية في شتى المراحل الدراسية، كما طُبقت أرقى المعايير والضوابط الفنية في اختيار المواد العلمية، وتعريبها، ومواءمتها وفق المناهج المعتمدة في الدول العربية، وذلك من خلال تحدي الترجمة.

ويعتبر تحدي الترجمة أكبر مشروع ترجمة علمي من نوعه أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سبتمبر 2017 لترجمة وتعريب محتوى تعليمي متميز للطلبة العرب، شارك في تنفيذه المئات من المتطوعين العرب من مترجمين، ومحرّرين علميين، ومعلّقين صوتيّين، ومصمّمي غرافيك ومنتجين فنيين، ومعلمين، وذلك تحت إشراف لجان تربوية وفنية مختصة.

و«مدرسة» هي منصة إلكترونية تعليمية مجانية موجهة للطلبة من مرحلة رياض الأطفال، وحتى الصف الـ12 في قطاعي التعليم الحكومي والخاص في الدول العربية، كما تستهدف الطلبة غير المسجلين في أي شكل من أشكال التعليم النظامي، إلى جانب أولياء الأمور، والمعلمين، والمؤسسات التعليمية المختلفة، وكل الراغبين بالمعرفة.

ويمكن تصفح موقع مدرسة عن طريق أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية، والأجهزة اللوحية، والهواتف، حيث يتوافر تطبيق مدرسة لمستخدمي نظام أندرويد على متجر «قوقل بلاي»، وكذلك لمستخدمي نظام «آي أو إس» على «آب ستور».

وبمجرد الوصول للموقع الإلكتروني، أو تثبيت التطبيق على هاتفك، يمكنك إنشاء حساب، ومن ثم إنشاء قائمة الفيديوهات التعليمية الخاصة بك، والبحث عن الفيديوهات التعليمية التي تهمك وإضافتها إلى قائمتك، كما سيتيح لك التسجيل فرصة المشاركة في مسابقة «مدرسة»، وستصلك أيضاً إشعارات وتنبيهات مستمرة حول الفيديوهات والدروس والمواد الجديدة التي تقدمها منصة «مدرسة».

يتضمن Gamification دمج عناصر اللعب في مجالات مختلفة أخرى بما في ذلك: التعليم، وذلك بهدف زيادة المشاركة، وتشجيع المنافسة، وتحسين الأداء، وحل المشكلات أو جعل الأنشطة أكثر جاذبية ومتعة.

وتحت شعار «تعلم وامرح»، طرحت منصة مدرسة مبدأ «التلعيب في التعليم» كوسيلة إضافية ومبتكرة لتشجيع الطلاب في العالم العربي على مواصلة التحصيل العلمي، والتعلم الذاتي، وتحفيزهم وتعزيز روح التنافس الإيجابي لديهم، وتنمية قدراتهم التفاعلية من خلال الجمع بين الفائدة والمرح.

ويمكن للطلاب المسجلين في المنصة متابعة كافة الدروس التعليمية بالفيديو، والتنافس في ما بينهم لكسب النقاط من خلال المشاركة في مهمات سرية سيكتشفونها أثناء تفاعلهم مع محتوى المنصة، والتسابق لاحتلال مراكز متقدمة في قائمة «نجوم مدرسة» كما ينال المميزون أوسمة ونياشين.

وأطلقت منصة مدرسة مسابقة (1000X1000) أجل تحفيز الطلاب، وهي مسابقة يومية تشمل 1000 سؤال على مدى 1000 يوم، ويبلغ إجمالي قيمة جوائز المسابقة مليون دولار أمريكي، وينال الفائز صاحب الإجابة الصحيحة، 1000 دولار، حيث يتم اختيار الفائز من خلال قرعة تُجرى يومياً.

وتسعى «مدرسة» المنصة التعليمية الإلكترونية التي تضم محتوى تعليمي مميزا، إلى تحقيق الأهداف التالية: توفير تعليم نوعي، يستند إلى أحدث المناهج العالمية في العلوم والرياضيات، وإتاحته مجاناً لملايين الطلاب العرب؛ بحيث يمكنهم الوصول إليه في أي مكان، المساهمة في تغيير واقع التعليم في الوطن العربي، والارتقاء بالتحصيل العلمي لملايين الطلاب العرب، وفتح آفاق معرفية جديدة أمامهم، ترسيخ أسس التعلم الذاتي والمنهجي، دون أن يتناقض ذلك مع دور المؤسسة التعليمية التقليدية، التصدّي لمشكلة عزوف الطلبة العرب عن دراسة التخصصات العلمية؛ من خلال توفير محتوى تعليمي جذاب ومميز في مواد العلوم والرياضيات، ابتداءً من مراحل التأسيس الأولى، وحتى مرحلة ما قبل التعليم الجامعي، المساهمة في إعداد جيل جديد من الباحثين، والعلماء، والمبتكرين والمخترعين العرب المؤهلين للتصدي لأبرز معوقات التنمية، وأخيرا المساهمة في خلق كفاءات عربية شابة مؤهلة علمياً، ومتمكنة من التكنولوجيا الحديثة، وقادرة على بناء مجتمعات قائمة على اقتصاد المعرفة، وممارسة دورها في صناعة مستقبل دولها.