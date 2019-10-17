صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله تعدي 3 أشخاص على أحد العاملين بمحطة للمحروقات بمحافظة الدلم، فقد أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية الجناة، وهم 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهم حيث أقروا باعتدائهم على العامل بحجة اشتراطه دفع قيمة الوقود مقدماً، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.