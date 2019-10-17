أفاد مساعدو الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم (الخميس) بأنه أصيب بجروح بسيطة بعدما سقط من على دراجة نارية في ساحة مقر إقامته، لكنه يتعافى على نحو طيب.

وولع الرئيس البالغ من العمر (74 عاما) بالدراجات النارية ألحق به إصابة مستديمة بأوتار العنق وسبب له صداعا نصفيا متكررا من بين العديد من المشكلات الصحية.

وقال سلفادور بانيلو المتحدث باسم دوتيرتي ومستشاره القانوني في مؤتمر صحفي «أود أن أؤكد للأمة أن الرئيس سالم وفي أيد أمينة وبصحة جيدة».

وأضاف أن دوتيرتي كان يتجول بدراجة نارية في ساحة قصر الرئاسة في ساعة متأخرة أمس (الأربعاء) وسقط بينما كان يحاول الوصول لحذائه فأصيب برضوض بسيطة وخدوش في الحاجب والركبة.

وقال السيناتور كريستوفر جو، وهو من أقرب مساعدي دوتيرتي، للصحفيين إن الرئيس سقط أثناء محاولته الدوران بالدراجة النارية فأصيب في أعلى الفخذ.