أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في مانيلا، أن المواطنين السعوديين في جمهورية الفلبين لم يتعرضوا ولله الحمد لأي أضرار جراء الزلزال الذي ضرب جنوب الفلبين أخيراً.

وأفادت السفارة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الخميس) بأنها لم تتلقّ أي بلاغ من قبل أي مواطن، راجية من الله العلي القدير أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها على مدار الساعة في حالة الطورائ من خلال وسائل الاتصال التالية:

هاتف السفارة: (0063288564444)، هاتف شؤون السعوديين (الطوارئ): (00639188073636) (00639178946464)، هاتف مكتب التوظيف الصحي: (006328121520)، هاتف الملحقية الثقافية في سنغافورة والفلبين (006567383855)، البريد الإلكتروني (PHEMB@MOFA.GOV.SA)، أو على عنوان السفارة:

128 H.V DELA COAST ST. CORNER SANCHEZ ST. SALCEDO VILLAGE, MAKATI CITY, PHILIPPINES.