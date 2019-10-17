توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم (الخميس)، استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف والحدود الشمالية، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزءين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول ما بعد الظهيرة شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.