أشاد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بجهود مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ومنسوبي معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال وما يتم إنتاجه من تميز وإبداع في النشاطات والبرامج التابعة للمعهد كان آخرها تنظيم حفل جائزة الاعتدال في دروتها الثالثة لعام 2019.وقال الأمير خالد الفيصل في برقية موجهة للدكتور اليوبي: «يسعدني أن أشيد بجهود معاليكم ومنسوبي (معهد خالد الفيصل للاعتدال) على التميز والإبداع من بداية التأسيس إلى أن أصبح معهداً علمياً بمكوناته الأكاديمية والبحثية، ولقد أسعدني المستوى الراقي والمشرف في حفل الجائزة.. أشكر لمعاليكم وجميع منسوبي المعهد على ذلك، متطلعاً إلى الاستمرار في هذا النهج المتميز».من جانبه عبَّر الدكتور اليوبي عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة لحرصه الدائم ومتابعته المستمرة لجميع النشاطات والبرامج التي تنفذها الجامعة بصفة عامة، ومعهد الأمير خالد الفيصل بصفة خاصة، مؤكداً أن معهد الاعتدال عمل على تنظيم جائزة سنوية نبعت فكرتها من الأمير خالد الفيصل لتكريم الجهات أو الشخصيات البارزة على المستوى المحلي والدولي، لافتاً النظر إلى أن تحفيز ودعم أمير منطقة مكة المكرمة كان له الأثر البالغ في تميُّز وإبداع مبادرات وبرامج وأنشطة معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال.من جهة ثانية، استقبل الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي يرافقه مدير شرطة العاصمة المقدسة السابق اللواء فهد العصيمي، والعميد ركن علوش الحربي مدير شرطة العاصمة المقدسة المُعين حديثاً.وقدَّم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره للواء العصيمي على جهوده المبذولة خلال فترة عمله، متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديدة، مهنئاً العميد الحربي بمناسبة تعيينه مديراً لشرطة العاصمة المقدسة، سائلاً الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.