أوضحت الهيئة العامة للرياضة أن رئيس نادي الهلال سابقاً سامي الجابر، لم يرفع أي تقارير مالية خلال فترة رئاسته، جاء ذلك في بيان رسمي حصلت «عكاظ» على نسخه منه رداً على تغريدات الجابر، بعد أن أكد تعاقده مع شركتين للتدقيق المالي بخصوص وجود 170 مليوناً لم تدقق بشكل رسمي، وجاء نص البيان: «إشارة إلى حديث الكابتن سامي الجابر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حول رفع شركات التدقيق المالية للتقارير الخاصة بنادي الهلال إبان رئاسته، وتحديداً وجود مبلغ 170 مليون ريال غير مدققة، وأن هذه الشركات قد أنهت أعمالها ورفعت بالنتائج للهيئة العامة للرياضة على حد قوله. عليه، فإن الهيئة العامة للرياضة تود الإيضاح بأنها عملت منذ ذلك الحين على مراجعة كاملة ودقيقة لكافة التقارير التي لديها أو وردتها من النادي، واتضح أنه لم يسبق أن رُفِعَ لها أي تقرير مالي بهذا الخصوص، وأنها لم تتلق من إدارة النادي خلال فترة رئاسة الكابتن سامي الجابر أي بيانات أو تقارير مالية في هذا الجانب، وعليه فقد جرى الإيضاح».من جهته، عقّب الجابر على بيان الهيئة بتغريدتين قال فيهما: «مع التقدير و الاحترام للإيضاح الصادر من الهيئة العامة للرياضة والذي أشار إلى عدم تلقي الهيئة أي تقارير بخصوص الـ170 مليون التي يتم بين الحين والآخر تداولها إعلامياً أرغب توضيح أنه بالفعل لم تتلقَ الهيئة أي تقرير مالي (منفصل) بهذا الخصوص، بل ما رفعته شركات التدقيق المالي هي قوائم مالية شاملة لنادي الهلال، رفعت في وقتها لرابطة دوري المحترفين حسب ما هو معمول به في حينه والذي على ضوئه تم الوفاء بمتطلبات هيئة الرياضة من قبل الإدارة المكلفة كما تم توضيحه مسبقاً».