أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مبادرة «شراكات المحتوى المحلي»، أولى المبادرات الاستراتيجية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتهدف إلى تأسيس شراكة مستدامة مع كبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص، تساهم بشكل مؤثّر وفعّال في تنمية المحتوى المحلي في مختلف القطاعات. وشهد الاحتفال المعد لهذه المناسبة في الرياض وحضره عدد من الوزراء والهيئات الحكومية، وممثلي كبرى الشركات الوطنية، الإعلان عن «مجلس تنسيق المحتوى المحلي» المنبثق من المبادرة بقيادة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، سيتولى تنسيق الجهود مع كبرى الشركات الوطنية لتطوير عناصر المحتوى المحلي وتعزيز فرصه في المملكة. وجرى خلال الحفل تبادل عدد من اتفاقيات التعاون ما بين الهيئة وأعضاء مجلس تنسيق المحتوى المحلي الذي يضمّ شركات: أرامكو السعودية، سابك، معادن، الاتصالات السعودية، الخطوط الجوية العربية السعودية، السعودية للكهرباء، إلى جانب مجلس الغرف السعودية.وشهد الحفل تبادل اتفاقات تعاون بين هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة العامة للصناعات العسكرية، بهدف تضافر الجهود في ما بينهما وتحقيق التكامل في تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني.من جانبه، كشف رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل، عن «مبادرة مجلس تنسيق المحتوى المحلي بإطلاق مؤتمره الأول خلال الربع الأول من العام القادم، الذي سيشكّل منصّة تجمع شركاءنا من القطاع الخاص مع الجهات الحكومية، إلى جانب عدد من الخبرات الدولية، وبما يساعد على رسم استراتيجيات التعاون المستقبلي لتطوير وتعظيم المحتوى المحلي وتفضيله».