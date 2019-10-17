دشن المشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة الدكتور عبدالرحمن بخش فعاليات اليوم العالمي للتعريف بالجلطات الوريدية الذي تنظمه إدارة المراجعة السريرية برئاسة الدكتور وسام دمنهوري وبمشاركة قسم المختبر ولجنة الخثرات بالمستشفى.وأوضح استشاري أمراض الدم والتخثر ورئيس وحدة أمراض الدم، أن فعاليات هذا اليوم هي نشاط تثقيفي وتوعوي يستهدف زوار المستشفى من المراجعين والمرافقين ولمقدمي الخدمات الصحية من كافة الفئات للتعريف بماهية الجلطات الوريدية، وأسبابها وأنواعها والمضاعفات الممكن حدوثها، وخاصة أن أمراض الجلطات الوريدية العميقة ومضاعفاتها مثل الخثرات الرئوية الحادة تعتبر من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الوفاة للمرضى المنومين ويجب التعامل معها بجدية تامة لمنع حدوثها.