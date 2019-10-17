أمير المدينة يوجه بتقديم العناية الطبية للمصابين
المدينة: تفحم 35 في تصادم على طريق الهجرة
الخميس / 18 / صفر / 1441 هـ
الخميس 17 أكتوبر 2019 00:48
وأكد مدير مجمع الحمنة الصحي في محافظة وادي الفرع مرزوق ضيف الله الشلاحي لـ«عكاظ»، استنفار مستشفيات منطقة المدينة المنورة لحالة الطوارئ إثر الحادثة الأليمة التي أسفرت عن تفحم 35 راكبا، وإصابة 5، بينهم 3 حولوا إلى المدينة لحالاتهم الحرجة، فيما بقيت حالتان في المجمع إحداهما فارقت الحياة متأثرة بالإصابة، والأخرى سائق الشيول من الجنسية العربية، ما زال يتلقى العلاج بالمجمع، منوها إلى أن 4 فرق من إدارة الطوارئ والإسعاف، إضافة إلى سيارتي إسعاف من المجمع كانت ضمن الفرق التي باشرت الحادثة، وما زالت جميع فرق الإسعاف والإنقاذ في الموقع حتى ساعة إعداد الخبر.
من جهته، أبان المتحدث باسم الهلال الأحمر في المدينة المنورة خالد السهلي، مباشرة 20 فرقة إسعافية، وعناية متقدمة، وفرقا إسعافية تابعة للشؤون الصحية، موقع الحادثة.
من جانبها، أفادت شرطة منطقة المدينة المنورة، بأنه عند الساعة السابعة من مساء أمس، أن الجهات الأمنية المختصة بمساندة من هيئة الهلال الأحمر باشرت حادثة اصطدام حافلة خاصة مُستأجرة تنقل 39 من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة (شيول)، بمركز الأكحل، ونتج عن ذلك وفاة 35 بموقع الحادثة وإصابة عدد من ركابها نقلوا إلى مستشفى الحمنة، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.