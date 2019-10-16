تُنفِّذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة نشاط الطلاب، مشروع الحوار الطلابي بمشاركة 47 إدارة تعليمية و200 مُشارك من مختلف مناطق ومحافظات المملكة التعليمية، في منطقة نيوم خلال الفترة من 21 إلى 25 صفر الحالي. وأعرب المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، عن شكره وتقديره لوزارة التعليم لاختيار إدارة تعليم تبوك لاستضافة فعاليات المشروع الذي يُرسِّخ أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن الجلسات الحوارية للمشروع تُعزز الانتماء للوطن وتُنمي أفكار الطلاب وإبداعهم، لرسم أهداف مستقبلية تساعدهم في بناء الفكر الإنساني وتطوير الذات لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات. ومن جهته، أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي في تعليم تبوك عبد الله الحارثي، أن تعليم تبوك تشرف هذا العام باحتضان فعاليات مشروع الحوار الطلابي، فيما سيكون ضيوف المشروع كلاً من، عضو مجلس الشورى والأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الدكتور عبد الله بن محمد الفوزان، ومن الأمانة العامة للحوار الوطني محمد بن حمود السبيل، ومشرف عام النشاط الثقافي بوزارة التعليم ومدير مشروع الحوار الطلابي الدكتور بندر بن مفرح العسيري. وأشار إلى أن الطلاب سيكتبون محوري اللقاء باللغتين العربية والإنجليزية بعنواني «نيوم مدينة الحالمين والملهمين»، و«من طويق إلى نيوم.. خطوات عملية». وستنطلق ورش الحوار وجلسات النقاش من هذين المحورين طيلة أيام المشروع.