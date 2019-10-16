شهد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، توقيع اتفاقية تعاون بين منظومة نماء المنورة وبنك التنمية الاجتماعية، وقعها مدير عام البنك إبراهيم بن أحمد الراشد، ورئيس مجلس إدارة «نماء» فوزان عباس عبدالجواد. وتهدف الاتفاقية لاستثمار منافذ البيع وتسويق منتجات الأسر المنتجة لزيادة مساهمتها في الاقتصاد المحلي، ومساعدتها للتحول من الرعوية إلى الإنتاجية، ودعم وتمكين تلك الشرائح لإطلاق مشاريعها الخاصة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد المحلي. وتسعى الاتفاقية إلى تمكين الأُسر والأفراد بالمهارات المهنية والحرفية اللازمة للبدء بأعمالهم الخاصة، وإيجاد منافذ بيع دائمة لهم، بالإضافة إلى رفع جودة المنتجات والخدمات المُقدَّمة من الأسر المنتجة، وتقليل نسب البطالة من خلال التوظيف الذاتي. وتُراعي الاتفاقية توفير مساحات عمل للأسر المنتجة التي لا يتوفر لديها مسكن مناسب لممارسة النشاط، أو التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة، وزيادة مستوى ثقة المستهلكين بمنتجاتهم من خلال رفع جودة المنتجات وتحسين البيئة الإنتاجية.