تفحم عدد من الأشخاص، وأصيب 5 آخرون وصفت حالة 3 منهم بالحرجة، في حادثة اصطدام وقعت مساء أمس (الأربعاء) قبل الكيلو 180 بطريق الهجرة، لحافلة كانت تقل نحو 50 راكبا في طريقها من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة قادمة من الرياض.ووفقا لمدير المجمع الصحي بمحافظة وادي الفرع مرزوق ضيف الله الشلاحي فإن الحالات التي وصلت لمستشفى الحمنة 5 حالات، منها 3 حرجة.مصادر «عكاظ» أشارت إلى أن الجهات المختصة لا تزال في الموقع تباشر الحادثة التي استنفرت فرق الإنقاذ والإسعاف لمباشرتها.