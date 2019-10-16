أكد الكابتن سامي الجابر، أن هيئة الرياضة لم تتلق أي تقرير مالي (منفصل) بشأن الـ170 مليون ريال.وقال عبر «تويتر» اليوم (الأربعاء): «مع التقدير والاحترام للإيضاح الصادر من الهيئة العامة للرياضة، والذي أشار لعدم تلقي الهيئة أي تقارير بخصوص الـ170 مليون التي يتم بين الحين والآخر تدوالها إعلامياً، أرغب توضيح أنه بالفعل لم تتلق الهيئة أي تقرير مالي (منفصل) بهذا الخصوص». وأضاف: «ما رفعته شركات التدقيق المالي هي قوائم مالية شاملة لنادي الهلال، رُفعت في وقتها لرابطة دوري المحترفين حسب ما هو معمول به في حينه، والذي على ضوئه تم الوفاء بمتطلبات هيئة الرياضة من قبل الإدارة المكلفة كما تم توضيحه مسبقاً».